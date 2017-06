Stirpe “Inaugurazione nuovo stadio del Frosinone a fine agosto”

Dopo quindici giorni di silenzio per smaltire la delusione per la mancata promozione in serie A, Maurizio Stirpe è tornato a parlare alla stampa. Nell’attesa conferenza del Matusa, il presidente giallazzurro ha spaziato su più argomenti.

“La delusione c’è, inutile negarlo, ma era destino che dovesse andare così. Il calcio è bello anche per questo, stavolta a festeggiare sono stati altri. Ringrazio comunque l’allenatore per il grande lavoro svolto, i giocatori, tutto lo staff e i tifosi. Ho sentito dire cose inesatte in queste settimane, come se fosse accaduta una catastrofe, al di là del dramma sportivo. Non ci dimentichiamo che Frosinone ha 46.000 abitanti e presto avrà uno stadio da 16.200 posti, un terzo della popolazione paradossalmente potrà entrare in quella struttura. A metà giugno abbiamo già una situazione societaria ben definita, da molte altre parti non è così. Abbiamo fatto 74 punti che sono tanti e il prossimo anno l’obiettivo è stare comunque dalla parte sinistra della classifica, poi si vedrà. Abbiamo 17 giocatori sotto contratto, l’ossatura della squadra c’è, bisognerà intervenire dove serve, ma non dimentichiamo che siamo arrivati secondi“.

Sull’apertura dello stadio il presidente dice. “Contiamo di inaugurare lo stadio Benito Stirpe nell’ultima settimana di agosto, prima oppure dopo l’esordio in campionato del 25. Alla Lega Serie B chiederemo di giocare fuori casa la prima partita per metterci al sicuro”.

Sui ruoli societari: “Ernesto Salvini sarà il responsabile dell’area tecnica e insieme a lui ho deciso di confermare il direttore sportivo Giannitti. L’allenatore? Mancano dei dettagli e non posso svelare nulla, ma parlando con lui mi hanno colpito l’umiltà e la fame”. Moreno Longo, ex primavera Torino e Pro Vercelli è il nome scelto da Stirpe.

Dado D’Antoni sarà invece l’allenatore della Primavera. “La scelta si spiega con il fatto che vorrei gente che abbia odorato l’erba del Matusa”, ha spiegato il presidente. Che ha pure indicato le priorità nel prossimo calciomercato: «Siamo sprovvisti di portieri, le prime operazioni saranno in tal senso”.

Lo stadio Stirpe vivrà sette giorni su sette, per questo entreranno in campo altre figure. A capo del settore marketing ci sarà Salvatore Gualtieri, che in passato ha ricoperto un ruolo importante anche in Lega.

E sul suo futuro il presidente Stirpe lancia un monito. “Sono da quindici anni in questa società ed è normale che un po’ di stanchezza possa affiorare. Vediamo come va la prossima stagione, se tutti tireremo verso la stessa direzione allora non ci saranno problemi per me, altrimenti potrei anche scegliere di avere un altro ruolo e mandare al timone un’altra persona”.