Si chiude la 17a edizione del Torneo Millevoi

Si chiude con un doppio successo per le formazioni della Virtus Divino Amore la 17esima edizione del memorial intitolato a Andrea Millevoi, militare italiano tragicamente scomparso nel 1993 in Somalia a cui è stato dedicato anche il nome dell’impianto del club ardeatino.

E’ stata una grande festa, il solito grande sforzo organizzativo che ha visto impegnata tutta la dirigenza della Virtus Divino Amore per oltre un mese di partite quotidiane o quasi.

Venerdì si sono disputate le prime finali della manifestazione e, al primo colpo, la Virtus Divino Amore ha fatto subito centro: i piccoli atleti del 2009, infatti, hanno superato il Città di Ciampino per 4-3 al termine di una gara davvero al cardiopalma. In contemporanea si è giocata la finale 2008 tra il Fonte Meravigliosa e la Polisportiva De Rossi. Partita avvincente terminata in parità sul risultato di 4-4 e vinta dai primi dopo i calci di rigore. Sempre venerdì, nel tardo pomeriggio, sono scese in campo le altre due squadre della Virtus Divino Amore impegnate nelle finali: è andata male ai 2007 che sono stati battuti per 5-2 dalla Lupa Roma, mentre hanno trionfato i 2006 che hanno sfoderato una prestazione perfetta contro l’Albalonga, messa k.o. col netto punteggio di 4-1.

Sabato è stata la volta delle categorie maggiori: tra i 2005 il Palocco ha steso il G. Castello con un “britannico” 2-0, mentre si sono registrate delle vittorie di misura sia nella categoria 2004 (con la Pro Calcio Cecchina che ha battuto per 2-1 il Città di Ciampino), sia in quella dei 2003 (con il Racing Club che ha avuto la meglio sul De Rossi per 3-2).

Una due-giorni di autentiche emozioni che ha seguito la giornata di giovedì quando il centro sportivo della Virtus Divino Amore si è riempito dei suoi piccoli calciatori, intervenuti per la tradizionale festa di chiusura della Scuola calcio. Sempre a proposito del settore di base, va segnalato che una parte del gruppo dei 2006 nel week-end ha affrontato anche la finale del torneo delle affiliate Roma (all’Acquacetosa) perdendo proprio contro la formazione giallorossa, mentre il resto della squadra conquistava un ottimo quarto posto in un prestigioso torneo a Brescia.

Per ciò che concerne l’agonistica, invece, da ricordare la semifinale che attende mercoledì alle ore 17 la Juniores nel torneo di Pomezia intitolato ad Antonio Bizzaglia, mentre l’ultimo atto calcistico ufficiale che si terrà presso il centro della Virtus Divino Amore sarà il quadrangolare di sabato e domenica prossimi dedicato agli Allievi 2000-01 con i padroni di casa che sfideranno il Città di Ciampino, l’Aprilia e i trevigiani dell’Istrana.