Atletico 2000 e Ottavia programmano la prossima stagione

Non un attimo di sosta in casa Atletico 2000: questa stagione è giunta ormai al culmine, ma la società bianconera già sta pensando al proprio futuro. Tra conferme e novità, il direttore sportivo Daniele Placido, svela intanto il parco allenatori per i due gruppi di Allievi e quello dei Giovanissimi Elite, in vista della prossima annata: “Stiamo già cercando di fare un lavoro di qualità – esordisce il ds – Alla guida degli Allievi (2001) abbiamo confermato Gianluca Valerio, il nostro fiore all’occhiello per il settore giovanile; gli Allievi Fascia B (2002) li abbiamo affidati a Gianluca Cervera, un ragazzo cresciuto in casa, promettente e che ha svolto un gran lavoro con il Testaccio 68; i Giovanissimi (2003), invece, saranno guidati da Davide Paradisi, molto giovane anche lui e che ha fatto esperienza con i Provinciali in questa stagione”. Programmazione avviata, quindi, e idee ben chiare: “Gli obiettivi? Quelli minimi saranno di non perdere le categorie d’Elite – afferma Placido – Parallelamente poi vorremo crescere e valorizzare al meglio i nostri ragazzi, cercando di formare profili interessanti da far affacciare al professionismo. Ovviamente ci auguriamo anche di poter ripetere un cammino come quello dei 2000 quest’anno, arrivati a disputare le finali. Proveremo a giocarci le nostre possibilità, le rose sono di ottime spessore, andranno solamente puntellate. Tante le conferme, a cui cercheremo di affiancare ciò che serve per migliorare – conclude il ds – Disponiamo di tre squadre con buone intelaiature e da questo vogliamo ripartire per incrementare il livello e toglierci delle soddisfazioni”.

Anche l’Ottavia si sta preparando per un’altra stagione da protagonista. La programmazione ed il lavoro di squadra è quello che ha fatto la differenza nelle ultime due annate in quel di via delle Canossiane. Il direttore sportivo Daniele Lorenzetti l’anno prossimo avrà anche il ruolo di allenatore dei Giovanissimi Elite: un impegno che non spaventa il dirigente azzurro: “Avrò questo doppio incarico, nel senso che costruirò e poi allenerò la squadra classe 2003. Da una parte ci sarà una doppia responsabilità ovviamente, ed in questo senso c’è voglia di far bene e di non sbagliare; dall’altra, però, c’è un fatto positivo, che non capita quasi mai in Elite. Ovvero il fatto che talvolta un giocatore che un ds apprezza e prende, poi magari non colpisce il mister e non viene impiegato: dato che qua rivestirò io questi due ruoli, questo non capiterà”. La squadra 2003 parte da un buon livello, ci sono quindi le basi per disputare un discreto campionato nel 2017/18: “Partiamo dall’idea di rinforzare la rosa, che comunque ha ben figurato nei Giovanissimi Fascia B Regionali. C’è qualche individualità ottima, ma per far bene in Elite servirà tanto altro – spiega Lorenzetti – Fino a metà Luglio possiamo operare per cercare di modificare il collettivo, affinché possa dare tanto l’anno prossimo. Dobbiamo e vogliamo essere pronti a fronteggiare le difficoltà”. In quanto all’obiettivo della stagione che verrà, questo il pensiero del ds-allenatore: “La squadra al momento non mi fa preoccupare, l’obiettivo sarà fare un campionato senza il rischio di retrocedere. In più sarebbe bello avere la possibilità di essere la mina vagante del girone, quella compagine che darà fastidio anche alle big, togliendosi soddisfazioni. Oltre ai risultati, che ovviamente sono importanti, ci dovrà contraddistinguere la serenità, l’assenza di pressioni. Vogliamo far vedere un buon calcio e far crescere i singoli, facendo uscire il 100% da tutti i ragazzi e valorizzarli in ottica professionismo. Non abbiamo la presunzione di vincere tutto, vogliamo far bene senza però fare voli pindarici”.