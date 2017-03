Frascati-Vivace Grottaferrata 4-1

Seconda vittoria consecutiva per il Frascati, che dopo il successo sull’Indomita Pomezia concede il bis contro la Vivace Grottaferrata e fa un altro passo importante in chiave salvezza. Un derby che ha poca storia,quello dell’8 Settembre con i ragazzi di Fioranelli che partono forte e mettono in ghiaccio il risultato dopo appena 11’. E’ Crisari ad aprire le danze al 7’,con un destro preciso dall’altezza del rigore che batte Romei, passano appena 4’e Federico Pompili, tra i più positivi tra le file arancioamaranto, finalizza alla perfezione una pregevole azione corale. Il Frascati abbassa i ritmi, la Vivace prova ad uscire dal guscio ma non riesce a trovare sbocchi. Ancora Crisari ci prova al volo, palla alta. Prima dell’intervallo punizione capolavoro di Giacomo Pompili, che di destro va a togliere la ragnatela nel sette alla destra di Romei.

Nella ripresa squadre più lunghe, fioccano le occasioni da una parte e dall’altra:al 19’ punizione di Rossi deviata dalla barriera, De Angelis devia in angolo.Al 21’ Rocchi di sinistro a botta sicura, la difesa della Vivace salva mentre un minuto dopo la percussione di Lesi consente a Santarelli di battere a rete, destro incrociato fuori di poco. Al 24’ azione personale di Federico Pompili,destro che non inquadra la porta. Al 27’ ancora Rocchi vicino al gol: sull’assist di Ulisse sinistro “pigro” del jolly frascatano, Romei alza sulla traversa. Al 39’ cross di Ulisse dalla destra, De Nigris si fa trovare pronto all’appuntamento e deposita nel sacco da distanza ravvicinata. A tempo scaduto rigore generoso per la Vivace, De Angelis ribatte il destro di Sardini ma è lo stesso attaccante grottaferratese ad arrivare per primo sulla respinta e a ribadire in rete per il gol della bandiera.

FRASCATI: DE Angelis, Bocci (29’ st Iannarelli), Ulisse, Stornaiuolo, Vasari(35’ st Ferri), Caprasecca, De Nigris, Pompili G., Rocchi (35’ st Puddu),Crisari, Pompili F. A disp.: Lampis, Simonetti, Ferrazza, Tiberi. All.Fioranelli.

GROTTAFERRATA: Romei, Chiacchierini, Sette, Serafini (25’ st Tormentoni),Brancaccia (1’ st Guerra), Trinca, Lesi, Santarelli, Rossi, Datti, Orsini (35’st Sardini). A disp.: Mecozzi, Merlini, Querini. All. Fasolino

ARBITRO: Coielli di Ostia Lido

RETI: 7’ Crisari (F), 11’ Pompili F. (F), 42’ Pompili G. (F), st 39’ De Nigris(F), 46’ Sardini (VG)

AMMONITI: Vasari, Ulisse, Lesi, Datti, Guerra