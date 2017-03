Vigor ed Accademia alle finali. Incubo Atletico Acilia

Con cinque giornate di anticipo, la Vigor Perconti e l’Accademia accedono direttamente alle finali. Un risultato abbastanza scontato in un campionato dove entrambe hanno mostrato due elementi necessari: regolarità e forza. La Vigor di Bellinati, che qualche settimana fa mostrava qualche perplessità ad oggi infondata riguardo il gioco, schianta con un secco 8-0 il malcapitato Montefiascone che si giocherà davvero il tutto per tutto nel recupero di Mercoledì contro il Settebagni per aggrapparsi al treno play-out che sino a qualche settimana fa era alla portata ed oggi, invece, sembrerebbe essere quasi a rischio. Fratini fa tripletta, ma è la giornata anche di Indino, Taormina, Barbarisi etc. Segnano praticamente quasi tutti. La seconda della classe, l’Accademia, non va oltre il pari contro un ottimo e sistemato Urbetevere, chiamato alla grande prova dopo lo scivolone abbastanza grossolano in casa nel turno infrasettimanale di Martedì scorso. Un 1-1 nel segno di Romani e Cuscianna, al ritorno al goal dopo diverse giornate a secco per vari motivi. In ottica terzo posto sembrerebbe essere tutto deciso. La Nuova Tor Tre Teste passeggia sul malcapitato Fiano e lo annichilisce con un punteggio tennistico frutto delle doppiette di Granillo (sempre più capocannoniere con 21 centri), Caprioli e i sigilli di De Francesco e Pompili a completare lo 0-6 finale. Non va oltre il pareggio la Pro Calcio Tor Sapienza contro la Boreale. Bortoloni apre, Silva chiude in un botta e risposta avvenuta nel primo quarto d’ora di gioco. Nella giornata degli incontri con l’obbiettivo del quarto posto, stessa sorte solo con la differenza del risultato, anche tra Civitavecchia e Settebagni. Un punto a testa senza farsi male. Cade il Ladispoli, consentendo al SFF di conquistare il sesto punto in due giornate. La doppietta di Pugliese aggiunta al goal di Mercorelli, mettono la strada in discesa per la compagine di Ciaccia verso i tre punti finali. Risale il Certosa in una stagione con tanti, troppi bassi. Contro un Atletico San Basilio con un piede e mezzo nei regionali, i ragazzi di Ranalli sfoggiano una prestazione convincente segnando un tris liberatorio. Il Montespaccato inguaia non poco l’Atletico Acilia. Sino a poche settimane fa la squadra di Faina prendeva elogi a destra e sinistra per un girone di andata onesto, in linea con le proprie possibilità. Da metà Gennaio, invece, i biancorossi non vincono più, mostrando anche figuracce come la sconfitta in casa contro un Fiano segnato. Un calo verticale che sta consentendo proprio al Montespaccato di credere addirittura nella salvezza diretta. Per Morigi nono punto in tre gare e dieci goal messi a segno. Con la bella stagione in Via Stefano Vaj si è ritornati a correre.

GRIGLIA PLAY OFF

PRIMO TURNO

GIRONE I: SECONDA CLASSIFICATA GIRONE A – TERZA CLASSIFICATA GIRONE B

GIRONE II: SECONDA CLASSICICATA GIRONE B – TERZA CLASSIFICATA GIRONE A

SECONDO TURNO

PRIMA VINCENTE GIRONE A – VINCENTE II GIRONE

PRIMA VINCENTE GIRONE B – VINCENTE GIRONE I

FINALE

90’ + EVENTUALI SUPPL. DI 30’ + EVENTUALI RIGORI

Mirko Cervelli