Parolo “Champions possibile, orgoglioso di Immobile”

Oggi la redazione di “Premium Sport” ha realizzato un’intervista esclusiva al centrocampista della Lazio Marco Parolo.

Di seguito il virgolettato dell’intervista:

“Questo turno di campionato potrà essere favorevole a noi ma solo se interpreteremo la gara come abbiamo fatto negli ultimi match. Con la mentalità, la convinzione e la cattiveria giusta che ci potranno permettere di fare un finale importante di stagione per restare almeno in questa posizione di classifica, poi quello che sarà più avanti lo vedremo. Giocare dopo le altre forse ti dà ancora più voglia di non mollare, perché sai che devi vincere. Meglio che le altre ci mettano pressione per continuare a spingere al massimo. Sfida tra Immobile e Belotti? Sono fortissimi, in Nazionale stanno facendo bene.

Immobile sta facendo una grandissima stagione, ha fatto qualche gol in meno di Belotti ma forse è stato più decisivo. Sono contento, se lo meritano tutti e due perché sono ragazzi straordinari con grandi capacità: sono orgoglioso di aver Ciro in squadra e di far parte di una Nazionale dove ci sono due giocatori così forti. Uno sguardo al terzo posto del Napoli in vista dello scontro diretto del 9 aprile? Dobbiamo cercare di continuare su questa strada, dobbiamo pedalare pensando a una gara alla volta, senza fare tabelle per non perdere di vista quello che è il risultato”.