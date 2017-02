Convincente prestazione della Roma al Meazza, fatta di forza fisica, concentrazione e grande qualità.

La formazione giallorossa ha ormai acquisito una mentalità da grande squadra ed è per questo che oggi faccio i complimenti al Mister. Tutto è cominciato la sera stessa della sconfitta di Champions a Madrid, una partita giocata molto bene dalla Roma ed al termine della quale i commenti dei giocatori erano stati tutti positivi. Proprio in quel momento Spalletti ha cominciato ad inoculare ai giocatori il virus della “voglia di vincere” e non solo partecipare che è alla base di una grande squadra.

In altri tempi al Meazza avremmo visto una Roma sparagnina che, dopo la sconfitta del Napoli, poteva permettersi anche un pareggio per guadagnare comunque un punto in chiave Champions. La nuova Roma, quella di Spalletti, non si accontenta, punta al massimo, corre verso chi le è davanti e non si guarda alle spalle, proprio come chiede di fare alla linea difensiva.

Tatticamente poi il Mister è stato perfetto, ha messo Jesus sulla fascia sinistra a limitare Candreva e lasciare uno contro uno Nainggolan e Gagliardini che, pur bravo, nulla a potuto contro la straripante forza fisica del nostro Radja. Sull’altra fascia Perisic è stato costretto a rincorrere Bruno Peres per buona parte della partita invece di farsi rincorrere.

Un’Inter che doveva vincere per continuare a sperare nel sogno Champions e forse questa pressione ha portato Pioli a commettere una serie di errori pagati a caro prezzo. Mettere una formazione d’attacco e poi schierarla con una mentalità difensiva è sempre un rischio. E’ complicato chiedere agli esterni di fare tutta la fascia senza perdere di qualità lì dove servirebbero di più, in ogni caso in questo momento la qualità dei calciatori della Roma è senza dubbio superiore a quelli dell’Inter ed il risultato è stato senza dubbio giusto.

Continua il tour de force dei nostri ragazzi, entriamo nel mese decisivo in cui si deciderà in buona parte l’esito della stagione. La Roma ci arriva con una buona forma fisica e con la mentalità giusta. Speriamo di uscire da questo tunnel e trovare finalmente un raggio di sole ad aspettarci. I nostri calciatori, il Mister e la Società se lo meritano. Sarebbe bello che fin da mercoledi si potesse tornare in massa a riempire lo Stadio per tornare ad essere il 12 uomo in campo. Le barriere stanno scendendo troppo lentamente, ma sostanzialmente la battaglia dei ragazzi della Sud può dirsi vinta.

Coraggio Roma, coraggio Curva Sud, andiamo a braccetto a prendere quello che meritiamo….

Paolo Nardi