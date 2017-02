Testa a testa in vetta. In coda colpo importante del San Basilio

La ventiduesima giornata va negli archivi con la mezza battuta d’arresto della capolista Vigor Perconti sul difficile campo del Ladispoli contro una squadra in piena salute. Un risultato ad occhiale che fa felice l’Accademia Calcio Roma che grazie ad un goal nella ripresa di Romani batte un coriaceo Montespaccato (sempre impantanato nella zona play-out ma con il prossimo turno favorevole), raggiungendo i 54 punti conquistati dai ragazzi di Bellinati per un testa a testa emozionante sino alla fine con il Tor di Quinto spettatore interessato. In ottica terzo posto la Nuova Tor Tre Teste scava un solco importante di quattro punti sulla quarta, battendo la Pro Calcio Tor Sapienza altamente discontinua in questa stagione, estromettendola momentaneamente da un posto al sole. Risale a grandi falcate l’Urbetevere dopo lo scivolone di Sabato scorso contro la capolista. Lo fa nella maniera più giusta battendo di misura il Certosa con le reti di Bonifaci e Di Pilato. 40 punti conquistati che sanciscono il quarto posto. Nel limbo spicca la vittoria della Boreale, la terza consecutiva contro un Civitavecchia in caduta libera. Il risultato di giornata è senza dubbio il pareggio del Fiano Romano a Settebagni, con addirittura il vantaggio degli ospiti nella parte iniziale del primo tempo annullato da Sugoni. Un pari che per mezz’ora ha creato qualche malumore dalle parti di San Basilio che nella delicata sfida contro il Montefiascone regola i viterbesi grazie alle reti di Trincone e Ciccarelli. A fine gara il Presidente Minciotti, patron del Montefiascone ha dichiarato: “Ci mancavano sei elementi, praticamente tutto il blocco della Juniores. Spero di arrivare ai play-out per poi far scendere alcuni elementi dalla Promozione (a salvezza raggiunta). Oggi è stata una gara così, peccato che l’abbiamo persa. Giochiamo con tutti ragazzi del 1999. Mi stanno rendendo felice perché stanno dando sempre il massimo in campo”. Infine il pari senza farsi male tra SFF ed Atletico Acilia: a piccoli passi versi la salvezza sfruttando la regola del distacco di punti esistente nei play-out.

Mirko Cervelli

Foto: calciodellatuscia