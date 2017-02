Ladispoli numeri da record. Accademia e Vigor per la loro strada.

Ci sono giornate che accomunano uno o più destini in maniera positiva o negativa. Il 22 Ottobre ha rappresentato la svolta per due squadre: Vigor Perconti e Ladispoli. Bellinati in quella giornata perdeva contro un Urbetevere tutta pepe e Cuscianna, capitolando in Via Della Pisana per 0-2. Dall’altra parte, invece, a qualche chilometro più a nord, il Ladispoli capitolava sotto i colpi del Civitavecchia in un derby perso malamente per 5-0 con conseguente esonero di Manuel Pasqualini e chiavi della squadra date a Simone Sale. Ad un girone esatto le cose sono nettamente cambiate. Il Ladispoli ha sfoggiato un’altra impresa da incorniciare “vendicando” la sconfitta dell’andata con un 3-0 che non ammette repliche, estromettendo di fatto il Civitavecchai dalla corsa play-off , almeno momentaneamente. Una squadra diesel, quella del presidente Paris, in linea anche con i destini della prima squadra che ha trovato il giusto sincronismo in netto ritardo rispetto alle altre ma che sta dando i giusti frutti. I numeri parlano chiaro: 15 partite,33 punti conquistati. Se si cancella la parte iniziale del campionato, ci sarebbero anche i ragazzi di Nista a competere per un posto nei play-off. Gli errori aiutano sempre a capire.

Dalle parti di Colli Aniene, invece, Barbarisi e Bellardini incanalano sullo stesso binario una vittoria giunta con difficoltà per la Vigor Perconti. L’Urbetevere è una delle più belle realtà di questo girone, ha mostrato sempre una certa linearità nei risultati e Lorenzo Calabria è un ottimo trainer per guidare una squadra al primo anno nella categoria. Manca Cuscianna e si sente, il buon Atanasio è rimasto a secco pur disputando un gran campionato. Buona la prova di Peluso al centro della difesa nonostante l’errore sul secondo goal.

L’Accademia gioca a tennis contro un Fiano che attende solamente la fine delle ostilità di questo campionato per riprogettare con più tranquillità il proprio futuro. A segno quasi tutti: Liburdi, Guida, Morini, Romani, Gerardo e Meli.

Per il terzo posto la Nuova Tor Teste fa sul serio. Guida azzecca tutto nel tris in trasferta al Certosa. Risultato che poteva essere più rotondo per varie imprecisioni in area. Le reti portano il nome di Granillo, Sperandio e Amirante. Sabato prossimo sfida del dentro o fuori contro la Pro Calcio Tor Sapienza che sgretola un Atletico Acilia in caduta libera dopo le belle prove ottenute nel girone di andata dove ha costruito buona parte di una salvezza che non è lontana. Il Settebagni è cinico contro un Atletico San Basilio all’ultima spiaggia che attende il match contro il Montefiascone per riaccendere una piccola fiamma che sembra spegnersi giornata dopo giornata. La squadra di Massimi va subito in vantaggio con Pascale, poi il pari- gioiello di Visentin e poi l’errore di Rosati a spianare la strada agli ospiti per il 4-1 finale. Calendario alla portata per la compagine di Via Salaria.

Il Montespaccato muove la classifica andando a cogliere un punto sul campo dell’SFF Atletico, il quarto in due gare. Risultato che fa “comodo” ad entrambe ma lascia qualche rammarico agli ospiti per quello che si poteva fare contro una squadra in grande difficoltà nonostante la vittoria contro il Fiano. Dopo il vantaggio di Colapietro il pari di Pacifico per il botta e risposta avvenuto in un tempo. Grazie ad un guizzo in trasferta di Silva, la Boreale regola il Montefiascone. Per i viterbesi lo stesso discorso dell’Atletico San Basilio: prossima gara da dentro fuori.

Mirko Cervelli