Il Città di Cerveteri riparte. La formazione allenata da Simone D’Acrì si è imposta per 2-0 sabato sul campo del Cesano, raggiungendo quota 18 punti in classifica e rilanciando le proprie ambizioni da vertice.

L’allenatore verdeazzurro ha commentato con queste parole la partita vinta in trasferta: “Devo dire che è un risultato che, per un certo verso, ci va stretto. Abbiamo giocato su un campo al limite del regolamento e ci sono stati annullati due gol abbastanza dubbi. I nostri gol sono arrivati entrambi nel secondo tempo, su calcio di rigore e nel finale. E’ stata una buona prestazione, una vittoria ottenuta con grinta, che ci serve per ripartire”. Sul prosieguo del campionato e sulle avversarie del girone, D’Acrì ha poi aggiunto: “Adesso dobbiamo solo pensare a fare punti e a riprenderci le posizioni che ci spettano, dopo qualche passo falso commesso. Dovremo essere bravi a sfruttare le partite con le squadre che ci stanno sotto in classifica per poterci presentare agli scontri diretti nel migliore dei modi. Chi temo di più? Atletico, Aranova e Casalotti sono squadre attrezzate, con cui possiamo giocarcela alla pari. Il nostro obiettivo è tornare in alto: ripartiamo dalla bella vittoria di sabato”.