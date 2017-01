UniPomezia – San Cesareo 2-2

Una grande prestazione che però ha portato in dote solamente un punto. L’Unipomezia vista ieri contro il San Cesareo ha dato grandi segnali di ripresa. Proseguendo su questa strada è solo questione di tempo prima che si vedano i risultati.

Matteo Morici, autore della rete del momentaneo 1-0 e ha così commentato il match: “Una volta trovato il doppio vantaggio pensavamo di esserci finalmente scrollati di dosso la cattiva sorte. Così invece non è stato e da due palle inattive abbiamo subìto la rimonta. In quel momento qualche fantasma è sicuramente tornato nelle nostre testa, ma nella ripresa abbiamo comunque ripreso a giocare e ad attaccare. Abbiamo creato tanto ma purtroppo non abbiamo concretizzato. La prestazione rimane, ma a noi il pareggio serve a poco. Soprattutto negli scontri diretti è fondamentale conquistare i tre punti”.

Con l’arrivo di Punzi si è però assistito ad un chiaro miglioramento della squadra: “Il mister ci fa lavorare molto e ci sprona a livello mentale. Abbiamo capito che dobbiamo pensare partita dopo partita e concentrarci prima di tutto sulla prestazione. Dobbiamo essere bravi a proseguire, a livello di gioco, sulla strada intrapresa nelle ultime gare e i risultati arriveranno sicuramente”. L’Unipomezia affronterà ora una settimana senza l’impegno di Coppa Italia, senza preoccuparsi del ritorno con la Valle del Tevere: “Ora pensiamo alla sfida con il Cedial Lido dei Pini, consapevoli che sarà necessario dare il massimo per conquistare un risultato positivo. Poi dalla serata di domenica inizieremo a preoccuparci della gara di ritorno di Coppa Italia. Sarebbe stupito pensare già all’impegno con la Valle del Tevere, dato che la classifica non ci permette distrazioni”.