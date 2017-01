Torna a sorridere il Garbatella

Dopo ben dieci turni a secco di successi il Garbatella è tornato a sorridere al termine della prima giornata di ritorno. La compagine giallorossa ha finalmente riassaporato il gusto dei 3 punti in campionato imponendosi di misura al Tobia contro una delle big del raggruppamento, la Play EUR del neo tecnico Bellei.

Un successo davvero molto importante per il team di Durante, che dopo aver attraversato un periodo abbastanza opaco, può ora guardare con più fiducia ai prossimi impegni sul campo. Decisivo negli ultimi 90’ l’attaccante Lorenzo Di Cicco, che subentrato al 25’ della ripresa al posto di Bendia ha trovato l’euro gol a meno 10 dal termine, gelando i locali e consegnando ai propri compagni 3 punti fondamentali. Queste le parole del match winner “La vittoria di ieri è stata per noi di vitale importanza, in campionato venivamo da una serie sicuramente non brillante e finalmente ci siamo sbloccati. Come si dice, vincere aiuta a vincere, abbiamo ritrovato un po’ di morale ed ora dobbiamo continuare così fino al termine. Personalmente venivo da un infortunio e ritrovare subito il gol è stata una grandissima emozione. Insomma, ci voleva sia per me sia per la squadra. Adesso ci siamo rialzati anche in classifica generale e fino alla fine proveremo a dire la nostra”.