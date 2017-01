Le prime tre per tre punti in rimonta

Accademia e Vigor Perconti guidano la brigata. Dietro avanza l’Urbetevere terza forza. Vittorie in rimonta. Il Ladispoli non perde più. Lotta a tre per un play-out? Nessun pari, salta il fattore “casa”.

Le prime due battistrada guardano tutti dall’alto verso il basso. 36 punti Accademia, 35 Vigor Perconti. Per ora i primi due posti sembrano quasi assegnati. Per il terzo è davvero bagarre. Il Civitavecchia, attuale quarta, capitola contro la capolista in una giornata che, per certi versi, l’ha vista protagonista andando in vantaggio con l’inzuccata di Treccarichi in avvio di gara. Poi è uscita lAccademia, il Civitavecchia ha perso brio e concentrazione grazie ad una rete annullata a Cerroni, e la compagine di Grande prima pareggia con il colpo di testa ravvicinato di Borelli e poi raddoppia nella ripresa con la rete di Meli, intervallata dalla doppia espulsione per frasi irriguardose verso l’arbitro di Assi e di Gaudenzio. De Marco mette solo al sicuro il risultato siglando la terza rete. Chi pensava ad un incontro agevole a Fregene si sbagliava di grosso. I dirigenti dell’SFF Atletico hanno puntellato ciò che mancava in avvio di campionato e questo ha reso la vita impossibile alla Vigor Perconti che prima va sotto con Ghirelli, poi pareggia con Rocco per poi andare nuovamente sotto con il sigillo di Mercorelli, ma il solito Barbarisi ( doppietta) riporta in corsa la compagine di Bellinati verso i tre punti finali.

L’ Urbetevere, in linea con le prime due, vince in rimonta grazie a Cardoni. Anastasio che rendono vano il momentaneo vantaggio del Settebagni con Rosicarelli.

Il 5 Novembre accomuna i destini di Ladispoli e Montespaccato. I primi da questa data non hanno più perso, conquistando la bellezza di 17 punti e mantenendo fede alle parole di Paris che a caldo, dopo la gara dell’Eccellenza, ha fatto un quadro anche della Juniores alla vigilia della sosta natalizia. Parole fedeli ai risultati con la TorTreTeste battuta è un gioco convincente. Il lavoro di Sale sta dando ottimi risultati.

La seconda, invece, ritorna alla vittoria dopo quei tre punti ottenuti contro il Fiano Romano. Risultato che alimenta le speranze di play-out con una prospettiva di lotta a tre per due posti disponibili visto l’andamento della dodicesima in classifica che sfora il gap di otto punti dalla penultima in graduatoria. Le reti di Lisanti e Bisceglie fanno sorridere Moriggi. Vince anche il Montefiascone a Fiano ed è una vittoria pesante e di misura che fa prendere una boccata d’ossigeno ai ragazzi di Minciotti dopo quella ottenuta a fine ottobre contro il San Basilio che quest’oggi capitola nello scontro diretto contro il Montespaccato.

Sala la Pro Calcio Tor Sapienza e lo fa battendo un Certosa in caduta libera. Le reti portano le firme di Bortolani e Massimi.

La Boreale offre sempre gare dove nessuno si annoia in termini di reti. Centrella guida la classifica marcatori grazie ad una doppietta che incide nell’espugnare il difficile campo dell’Acilia che non ha mai mollato sino alla fine. Scherich e Di Maggio gli altri marcatori.

Mirko Cervelli