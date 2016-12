Il triplice effetto dei tre punti

Una vigilia dai toni bassi per Simone Inzaghi con un grande obiettivo in ballo prima della sosta.

La Lazio conquista i tre punti al termine di una gara giocata a ritmi sostenuti nel primo tempo per poi calare nella ripresa quando la Fiorentina ha alzato il proprio baricentro alla ricerca del possibile pareggio. Finisce con un tris che produce tre effetti: la Lazio supera il Milan in classifica, elimina momentaneamente la Fiorentina dalla corsa all’Europa rendendo ancora una volta amara la serata a Paulo Sousa, ma soprattutto riesce l’impresa di agguantare il Napoli in terza posizione ad un punto dal secondo posto.

Mantenere un buon margine di punti di vantaggio è una chiave di lettura che portò a grandi risultati nel primo anno della gestione Pioli che, guarda il destino,si ripresenta in maniera beffarda sul prossimo cammino dei capitolini.

Inzaghi cambia modulo per necessità, schierando da subito una difesa a tre con De Vrij centrale e La coppia Radu – Bastos più esterni. In mezzo tante soluzioni e spazio anche per Kishna nella ripresa, sino ad ora costretto ai box per un infortunio muscolare.

Sostanzialmente è questa la novità prima dell’inizio della gara.

La Fiorentina deve fare a meno di Gonzalez Rodriguez, rimpiazzato con De Maio, giocatore accostato alla Lazio nella scorsa estate.

L’avvio mette in luce l’atteggiamento più propositivo della Lazio che con Bastos sfiora il vantaggio. Al 23’ Keita porta in vantaggio la squadra di Inzaghi con un destro ad incrociare nell’area piccola di rigore. La Fiorentina accusa il colpo grazie anche alle giocate di milinkovic da una parte e Felipe Anderson dall’altra. Bernardeschi ci prova ma la reazione dei viola è una sterile palla calciata al lato In chiusura di tempo Tomovic atterra Milinkovic e dal dischetto Biglia raddoppia.La ripresa parte con un piglio diverso: Paulo Sousa aggiusta qualcosa inserendo Zarate e Cristoforo ed i risultati si vedono: prima con l’episodio del penalty sbagliato che ha condizionato in negativo l’atteggiamento mentale della Fiorentina e poi con il lampo di Zarate in area a dimezzare le distanze. Dopo un goal di mano annullato a Sanchez con rispettiva ammonizione, la Lazio cala il tris con il contropiede finalizzato da Radu.

Mirko Cervelli