Il Guidonia Montecelio 1937 Fc aderisce alle Panini Weeks – Serie C Sky Wifi, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Lega Pro e Panini, in programma in occasione della 16ª e della 17ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi.

Anche per la stagione sportiva 2026/2027, infatti, la Serie C Sky WiFi trova spazio all’interno della storica collezione dell’album Calciatori Panini, un appuntamento che da decenni accompagna generazioni di appassionati, diventando parte della cultura e della tradizione calcistica italiana.

In occasione della partita casalinga contro il Campobasso, in programma sabato 28 novembre alle ore 14:30 allo stadio Città dell’Aria e valida per la 16ª giornata di campionato, si svolgeranno le attività previste nell’ambito delle Panini Weeks.

Gli album Calciatori 2026-27 saranno distribuiti ai ragazzi del Settore Giovanile e alle società affiliate, oltre a essere messi a disposizione dei tifosi in occasione delle gare casalinghe. Le Panini Weeks coinvolgeranno anche il cerimoniale prepartita: i bambini che accompagneranno i capitani delle due squadre e gli ufficiali di gara faranno il loro ingresso sul terreno di gioco con l’album Panini in mano.

Un’occasione per unire il calcio giocato al piacere di collezionare, condividendo una passione che attraversa generazioni e che continua a rappresentare un importante punto di incontro per tifosi, famiglie e giovani calciatori. Si tratta della collezione numero 66 che quest’anno vanta 589 figurine con i kit delle 60 club di Serie C.

E’ già iniziata la caccia all’ultima figurina e, per il secondo anno consecutivo, a quella del Guidonia Montecelio 1937 Fc.