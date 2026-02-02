Vjs Velletri – Città di Pomezia 3-0: le tre reti tutte nella ripresa

Grande prestazione della Vjs Velletri che al “Giovanni Scavo” supera con un netto 3-0 il Città di Pomezia, seconda forza del campionato, e consolida il terzo posto in classifica accorciando le distanze dalle posizioni di vertice. Nel primo tempo i rossoneri impongono il proprio gioco, creando numerose occasioni senza però riuscire a sbloccare il risultato, nella ripresa arrivano i gol.

La prima grande emozione è al 24’: Marchi entra in area e mette al centro un pallone pericoloso, il portiere sbaglia l’uscita ma i due tentativi a porta sguarnita non trovano il gol. Due minuti più tardi è Gallo a sfiorare il vantaggio: dribbling secco su due difensori e conclusione velenosa, respinta di piede del portiere ospite. Al 34’ azione manovrata con cambio di gioco di Marchi per Schiavon, cross preciso per Battisti che colpisce di testa ma trova un altro grande intervento di Conforti. Al 43’ Colasanti su punizione dal limite sfiora il palo, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0 nonostante la netta superiorità dei padroni di casa.

Nel secondo tempo il Città di Pomezia prova a reagire e al 9’ sfiora il vantaggio con una ripartenza veloce: Cariello si presenta a tu per tu con Nied, che è bravissimo a opporsi in uscita respingendo il tiro, prima che la difesa spazzi via. La Vjs non si scompone e al 13’ costruisce una splendida azione corale: De Luca calcia da dentro l’area, ma un difensore salva sulla linea con un intervento provvidenziale. Dal calcio d’angolo successivo, però, Schiavon sorprende tutti e insacca direttamente in porta con un gran tiro da bandierina, firmando l’1-0. Il Pomezia si fa rivedere al 23’ con un colpo di testa del di Ingioia su punizione dalla trequarti, che colpisce la parte esterna della traversa. I rossoneri però sono padroni del campo e continuano a spingere. Al 35’ arriva il meritato raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Colasanti controlla in area e con freddezza piazza il tiro all’angolino. Passano solo tre minuti e Del Ferraro illumina con una splendida giocata: cross perfetto al centro per De Luca che, con grande calma, si gira e sigla il 3-0 definitivo.

Una vittoria netta e convincente per la Vjs Velletri, che batte la seconda in classifica con autorità, ottiene la sesta vittoria nelle ultime sette e si rilancia nella corsa ai vertici.