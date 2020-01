Una Lazio irresistibile, un Immobile da record

Dieci come le vittorie consecutive della Lazio in campionato. Dieci come i minuti in cui i ragazzi di Inzaghi si accendono e portano a casa le partite. Dieci come i punti che virtualmente, se la Lazio dovesse vincere con il Verona in casa, separano le due compagini capitoline.

Nella giornata dei big match, con una Lazio formato Champions che continua a sognare in grande, la Roma incappa nel secondo passo falso casalingo del 2020, permettendo così alla Juve di laurearsi campione d’inverno. Ad inseguire c’è una Lazio che vince anche senza meritarlo, abile e cinica a sfruttare gli errori di un Napoli che non riesce a portare a casa punti pur non demeritando dal punto di vista del gioco. La decide un gol di Immobile al minuto 82, lesto nel rubare palla ed infilare il portiere ospite.

In una gara priva di grandi squilli, é il sussulto del capocannoniere a mandare in paradiso i padroni di casa.

I ragazzi di Inzaghi si dimostrano squadra vera, lottando fino alla fine e strappando ai partenopei 3 punti vitali per l’inseguimento alle posizioni di vertice.

Diametralmente opposta la questione sull’altro versante della capitale. Dove bisogna fare i conti non solo con la seconda sconfitta consecutiva, ma sopratutto con il gravissimo infortunio subito da Zaniolo che, uscito in lacrime, ha riportato la frattura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi fino a fine stagione. Per il calcio italiano ci si augura che un ragazzo così promettente ( notare l’azione straripante che ha generato lo scontro con Rabiot e l’infortunio) recuperi bene e rientri in campo più forte di prima. Forza Nicolò!

Lorenzo Cascini