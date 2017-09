Rocca Priora, al via la nuova stagione

Il “Montefiore” si ripopola. E’ ufficialmente iniziata ieri la nuova stagione calcistica del Rocca Priora con tutte le squadre dell’agonistica, Prima categoria inclusa, che hanno cominciato a sudare e allo stesso tempo fino a venerdì ci saranno gli Open day gratuiti per la Scuola calcio (riservati a tutti i piccoli atleti nati tra il 2005 e il 2012 con orari dalle 17,30 alle 19, mentre sabato mattina dalle 10 ci sarà un evento specifico per i piccoli portieri nati tra il 2005 e il 2005).

Il presidente Marco Rocchi augura un grande in bocca al lupo a tutti i tesserati e fissa gli obiettivi per la nuova stagione. «Vogliamo cercare di crescere e migliorare a tutti i livelli. Per ciò che concerne la Prima categoria siamo convinti di avere un organico valido e all’altezza del campionato di competenza. Al gruppo saranno aggregati alcuni ragazzi che hanno fatto parte della Juniores della scorsa stagione e poi ci aspettiamo molto dal contributo di esperienza che potrà dare mister Paolo Lunardini».

La nuova Juniores sarà molto legata all’attività della prima squadra. «In questo caso il primo obiettivo sarà quello di valorizzare altri ragazzi e renderli utilizzabili per la squadra maggiore in futuro» specifica Rocchi che poi parla anche degli altri tre gruppi del settore giovanile. «Innanzitutto siamo riusciti a formarne uno in più rispetto all’anno passato – rimarca il presidente – Il gruppo degli Allievi fascia B 2002 è stato ricostruito quest’anno: ci ha fatto piacere il rientro di alcuni ragazzi di Rocca Priora, vedremo che tipo di squadra ne potrà uscire fuori. I Giovanissimi 2003 (che sono andati a un passo dal conquistare la categoria regionale l’anno passato, ndr) e i 2004 sono due gruppi più affiatati che hanno mantenuto i rispettivi tecnici rispetto alla scorsa stagione e possono togliersi delle soddisfazioni».

Infine Rocchi saluta con soddisfazione l’ingresso nel direttivo societario di un grande personaggio del mondo del calcio dilettante come Paolo Coppitelli. «Siamo molto contenti di averlo all’interno del direttivo: il suo enorme bagaglio di esperienza può portare un contributo certamente positivo a tutto il nostro club».